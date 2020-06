Kardashians bedelven jarige ‘koning’ Kanye onder felicitaties

Kefah Allush in voetsporen Jezus en dan bij Op1: ‘Ik geloof het pas als ik de starttune hoor’

9:08 Het zijn bewogen weken voor presentator Kefah Allush. Vandaag begint de EO met een serie waarin de rol van twaalf discipelen in de verspreiding van het christendom wordt gezocht en in de zomer is de presentator een van de nieuwe gezichten van Op1.