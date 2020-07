'Kardashians woedend over persoonlijke uitlatingen Kanye tijdens verkiezingsrally'

video Wil Kanye West écht president van Amerika worden? ‘Hij ziet zichzelf als een uitverkore­ne van God’

20 juli Gek of geniaal? Alleen Kanye West (43) zelf zou nog voor het laatste kiezen. Al zijn krankzinnige blunders hebben hem door de jaren heen nog geen spatje minder zelfverzekerd gemaakt. Gewapend met een handvol MTV Awards en een karrenvracht aan sneakers trekt de steenrijke rapper dit jaar naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. “Het is niet zo dat het hem niet kan schelen dat hij kansloos is. Hij ziét het gewoon niet.”