Karin Bloemen is soms een weekend zoet met lezen van Asterix-strips

Fred van Leer maakt nieuwe reeks Say yes to the dress voor TLC

23 januari Stylist Fred van Leer (42) maakt dit jaar een nieuwe reeks van het programma Say yes to the dress Benelux voor TLC. Zijn andere programma bij de zender, Alles uit de kast, keert ook terug. Het gaat om twee keer tien afleveringen, maakte de Rotterdammer vanmiddag bekend.