Kaskraker Twister krijgt een reboot

Top Gun: Maverick -regisseur Joseph Kosinski zou gevraagd zijn de nieuwe versie te regisseren. Filmstudio Universal praat met een aantal scenaristen over een script. Voor zover bekend is De Bont niet betrokken bij het nieuwe project.

In Twister speelden Helen Hunt en Bill Paxton stormjagers die op het punt staan te scheiden. Net als ze de papieren moeten tekenen, dient zich echter een tornado aan en gaan ze op voor een laatste stormavontuur samen. De special effects die voor de film werden gebruikt, waren destijds baanbrekend. Vooral een scène waarin een loeiende koe door de lucht geslingerd wordt, is door filmfans als iconisch bestempeld.

Twister bracht in 1996 wereldwijd bijna 500 miljoen dollar in het laatje, en was daarmee de één na best verdienende film van het jaar, na Independence Day.