Kate en William wijken af van traditie met nieuwe foto van jarig prinsje George (10)

George is het oudste kind van Kate en William, die ook dochter Charlotte (8) en zoon Louis (5) hebben, en na zijn vader de tweede in de lijn van troonopvolging. Hij oogt als een grote jongen met zijn geruite overhemd en groenblauwe broek, schrijft modeblad Harper’s Bazaar: ‘De tijd gaat zo snel!’

Volledig scherm Prins George op de foto voor zijn tiende verjaardag. © Millie Pilkington/Kensington Palace

Het kiekje is eerder deze maand gemaakt door fotograaf Millie Pilkington en dat is best opvallend. De afgelopen jaren schoot prinses Kate zélf de verjaardagsfoto’s van haar kinderen. Zo ook voor de zesde, zevende, achtste en negende verjaardag van George. Afgelopen mei deelde het gezin nog een foto van prinses Charlotte voor de lens van haar moeder:

Volledig scherm Prinses Charlotte werd voor haar verjaardag nog gefotografeerd door haar moeder. © Kensington Palace

Pilkington maakte toen al wel een tweede foto voor de verjaardag van Charlotte. De fotograaf schoot in april ook kiekjes van de jarige prins Louis, wellicht omdat Kate daar zelf ook op stond. Pilkington is dan ook geen onbekende van de familie: ze maakte onlangs nog een foto van William en zijn drie kinderen voor Vaderdag:



Klussen als deze blijven bijzonder voor de fotograaf. ‘Dankjewel vanuit mijn hart dat jullie het me toevertrouwden om deze foto van hem te maken’, richt ze zich op Instagram tot Kate en William. ‘Ik voel me zoals altijd ontzettend vereerd en een mazzelaar.’

‘Feestje met voetbal’

De tiende verjaardag is best een mijlpaal voor een kind en hoewel Kate en William naar verluidt wel een feest geven, blijft dat volgens Vanity Fair redelijk ingetogen. George’ hobby voetbal zou in elk geval onderdeel uitmaken van de dag.

Het prinsje beleeft een bijzonder jaar. Afgelopen mei vervulde hij een eretaak bij de kroning van zijn opa Charles: als zogenoemde Page of Honour droeg hij de staart van de mantel van de nieuwe koning. Onlangs genoot hij nog, samen zijn ouders en zus Charlotte, van de mannenfinale tennis op Wimbledon.

Volledig scherm Prinses Kate, prinses Charlotte, prins George en prins William bij Wimbledon. © AP

Volledig scherm Prins George had een eretaak bij de kroning van zijn opa Charles. © AFP

