Kate Middleton deelt unieke foto's op veertigste verjaardag

Ook deze sterren kregen nogal wat kinderen met verschil­len­de partners

Douwe Bob is in één maand tijd vader geworden van twee dochters bij verschillende vrouwen. Een derde spruit is ook al onderweg, maakte de zanger gisteren bekend. Het verhaal van Douwe Bob is allesbehalve alledaags, maar hij is zeker niet de enige man die bij verschillende dames voor nageslacht heeft gezorgd. Een overzicht.

7 januari