Katie Price schokt fans met expliciete beelden facelift in Belgische kliniek

De beelden zijn niet niet geschikt voor gevoelige kijkers. In het filmpje dat gepubliceerd werd door The Sun, is te zien hoe plastisch chirurg Frank Plovier met operatiegereedschap een groot stuk van haar huid naar boven trekt. Ondertussen praat Price gewoon door met de arts. ,,Ik heb helemaal geen pijn”, klinkt het. ,,Ik ben heel bang van naalden, dus ze hebben me iets gegeven om me te kalmeren. Maar ik voel echt niéts."