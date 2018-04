Katja geeft anti-niesbuitips en Maxim beledigt kickbokser Rico Verhoeven

Esmée Denters jaagt op comeback met nieuwe single en concert in De Melkweg

22 april De muziekcarrière van de Oosterbeekse Esmée Denters is er overtuigend eentje met ups en downs. Ze werd wereldberoemd door filmpjes op YouTube en tekende bij Justin Timberlake. Maar hoe snel ze aan de top zat, zo snel was er ook weer vanaf. Nu is ze terug, met een nieuwe single en met een concert in de Amsterdamse concertzaal De Melkweg.