Katja laat zich knijpen en Connie actief als powervrouw

AD MEDIA PODCAST Maakte John de Mol een fout?

12:02 Februari was de maand van de vertrekkers. Jan van Veen moest na een maandje Candlelight op Radio 5 al zijn biezen pakken en John de Mol liet Piet Paulusma weten dat hij bezig is aan zijn laatste jaar bij SBS 6. Voer voor discussie in de maandelijkse AD Media Podcast. Maakte John de Mol daarmee een fout?