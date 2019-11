Katja Schuurman bijt van zich af: ‘Verwar mijn plezier niet met zoiets serieus als seksverslaving’

Weekblad Story kwam onlangs met het pikante bericht dat Schuurman in een kliniek zou zitten om haar ‘onstuitbare zucht naar seksuele avonturen in bedwang te krijgen'. Die conclusie werd onder meer getrokken nadat Katja in de late night-show van de Vlaamse presentator Gert Verhulst toegaf dat ze dit jaar nog seks had gehad in een bubbelbad met zeven mensen. Ook zei ze dat ze voorstander is van een vrije liefde. ,,We zijn sowieso altijd met z’n twee”, zei Katja, die deze zomer trouwde met chef-kok Freek van Noortwijk. ,,Maar soms denken we: oh, daar is ook wel een leuk iemand. Dan kan er van alles ontstaan.” Het gaat ook niet altijd om vrouwen, stelde ze. ,,Nee, allebei.”

Schuurman vindt dat de redactie van Story wederhoor had moeten plegen. Ze spreekt van ‘bizarre geesten die absurde berichten de wereld in slingeren'. ,,Zouden ze misschien in overweging willen nemen dat ik ouders en een dochter heb. Ik waardeer seks, ik hou van intimiteit, zoals de meeste gezonde mensen. Ik ben er ópener over geweest dan de meesten (das war einmal), maar verwar mijn plezier niet met zoiets serieus als verslaving’’, schrijft ze op Instagram. Met een glimlach: ,,Als dat verslaving is, dan hoop ik dat ik daarvan nooit genees.’’

Schuurman, die uit haar huwelijk met acteur Thijs Römer dochter Sammie (9) kreeg, verblijft nog een paar dagen in het retreat. Ze doet daar aan yoga, mediteert, wandelt en heeft gesprekken met bijzondere mensen. ,,Ik heb tijd om me nieuwe routines eigen te maken. Ik haat structuur, maar ik heb het meer nodig dan ik wilde inzien. ‘Real freedom comes from setting limitations here and there.’ Ik ben rustiger, krachtiger en meer in balans. Ik voel me bevoorrecht dat ik deze tijd voor mezelf heb kunnen nemen.’’