Katja Schuurman over corona: ‘Dezelfde toestand, maar een beter gevoel’

Of Katja zich heeft laten vaccineren tegen het coronavirus, is niet bekend. Ze was vorig jaar kritisch over de coronamaatregelen. Zo stelde ze dat je ziek kon worden van ‘werkloos’ zijn, ‘eenzaamheid’, ‘spanning thuis’, ‘omdat je bedrijf naar de klote gaat’ of ‘omdat je depressief bent’. ‘Maar niet door corona. En dat is wat telt’, waren haar feitelijk onjuiste woorden destijds. Later verwijderde ze die berichten.