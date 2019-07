Katja Schuurman trouwde niet voor de wet

Faberyayo haalt uit naar 'idioot' Robert Jensen: ‘Hij denkt dat de aarde plat is’

19:46 Televisiepersoonlijkheid Robert Jensen (46) draagt met zijn stellige opvattingen over klimaatverandering en linkse politiek bij aan een wereld waarin kinderen met veel boosheid en negativiteit opgroeien. Tot die conclusie komt Pepijn Lanen, beter bekend als Faberyayo van de Jeugd van de Tegenwoordig, in het VPRO-programma Maar dan in een bungalow met sterren.