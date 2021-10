Katja Schuurman wil komend half jaar ‘dwalen en verdwalen’

,,Na ruim 25 jaar vol in het een na het andere project duiken, of dat nu een film, een televisieprogramma, een boek, een eigen filmproductiebedrijf, kledinglijn, duurzame sieradenlijn of een sociale onderneming was, wil ik kijken wat er gebeurt als ik mijn tijd niet opvul”, zegt de 46-jarige Schuurman. ,,Ik heb veel dingen gedaan waar ik trots op ben, die ik waardevol vind, maar me ook geregeld beziggehouden met onzin. Gewoon omdat het op mijn pad kwam en ik ja zei.”