Katja zit op een duikplank en Guus zingt samen met zoontje

1100 brieven voor naar liefde hunkerende agrariërs in Boer Zoekt Vrouw

11:32 Zo vlak voor Valentijnsdag is Yvon Jaspers op pad gegaan met de brieven voor de boeren die dit seizoen met Boer Zoekt Vrouw meedoen. Afgelopen september werden de negen boeren en één boerin voorgesteld en de presentatrice heeft in totaal 1100 brieven te verdelen van op liefde hopende vrijgezellen. ‘Het is een seizoen waarin alles anders liep dan ik van tevoren had voorspeld’.