Katy Perry draagt jurk van Nederlandse ontwerpster in nieuwe videoclip

Het is voor Iris van Herpen zeker niet de eerste wereldster die ze helpt aan een prachtige creatie. Ze werd in het Gelderse Wamel geboren, groeide daar op zonder televisie en computer. Maar haar carrière ging als een speer. Ze zette in enkele jaren tijd een modelabel op én haar werken worden verzameld door musea. En dus zijn er genoeg wereldsterren, van Lady Gaga tot Björk, die graag rondlopen in haar creaties. ,,Iedereen die we kleden heeft een eigen mooi verhaal", vertelt Van Herpen. ,,En Björk en Lady Gaga hebben allebei mijn werk al vroeg ontdekt. Toen ik nog niet zo lang bezig was waren zij een van de eersten die mijn ontwerpen gingen dragen en dat doen ze nog steeds. Om zo lang een band, creatieve visie en beeldtaal met elkaar te delen, voelt heel bijzonder.”

Sterrenatlas

Daar komt Katy Perry sinds deze week ook bij. ,,Ik vind het een mooie video geworden en Katy draagt de jurk met heel veel eerbied en zichtbaar ook met veel plezier”, kijkt Van Herpen beschouwend naar de video. De jurk die in de clip is te zien is de zogenaamde harmonia-jurk. Geïnspireerd op het boek Harmonia Macrocosmica. ,,Een prachtige sterrenatlas uit 1660. De jurk vertaalt mijn fascinatie voor mythologie en de verschuivingen en idealisering van het vrouwbeeld door de eeuwen heen.”



Sterren kleden is niet zozeer het doel van Van Herpen. Liever spreekt ze over ‘krachtige vrouwen'. ,,Vrouwen die zoveel mensen inspireren, is een droom om voor te ontwerpen. Vooral als het ontwerpproces zo persoonlijk is, wordt het echt magisch. Zoals de jurk die ik net heb ontworpen voor Björk haar nieuwe tour. Ik kan mezelf op die manier in haar wereld onderdompelen.” Verwonderend: ,,En dat is een heel mooie wereld.”