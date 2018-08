Katy Perry ontkent verkrachting door muziekproducer Dr. Luke

In het gesprek wordt Katy achtereenvolgens gevraagd of Dr. Luke (44) haar heeft verkracht, seksueel geweld heeft gepleegd, haar heeft gedrogeerd en of ze een seksuele danwel romantische relatie met de producer heeft gehad. Op alle vragen antwoordt de zangeres ontkennend, zo blijkt uit de stukken.



De getuigenis is openbaar gemaakt voor de smaadzaak die Dr. Luke heeft aangespannen tegen zangeres Kesha. Die beschuldigde hem in een al jaren slepende rechtszaak van seksueel misbruik. Ze wilde om die reden een langlopend contract dat ze had met platenlabel Sony, waar Dr. Luke voor werkte, beëindigen. Volgens de producer verspreidden Kesha en haar moeder valse beschuldigingen over hem om zo onder de overeenkomst uit te komen.



Om dat te bewijzen, vroegen de advocaten van de producer ook de getuigenis van Lady Gaga op. Ze beweerden dat Kesha de Pokerface-zangeres het gerucht had gevoed dat Dr. Luke ook Katy Perry had verkracht. In haar verklaring vertelt Gaga dat ze dat gerucht inderdaad had gehoord van een platenbaas, die haar in Kesha's bijzijn vertelde: ,,Ik heb gehoord dat hij Katy ook heeft verkracht." In de getuigenis van Katy vertelt de zangeres dat ze weleens van deze platenbaas heeft gehoord, maar nooit dergelijke aantijgingen tegen hem heeft uitgesproken.