Kees Driehuis (67) was zoveel meer dan Per Seconde Wijzer

,,Ik herinner me dat Per Seconde Wijzer in de begindagen ineens 2 miljoen kijkers trok. Toen ik Kees wilde feliciteren, trof ik hem op zijn sokken. ‘Vandaag ga ik de hele dag naast mijn schoenen lopen’, riep hij. Die man was naast intelligent ook altijd zó grappig.’’



De succesvolle tv-producent Dan Blazer (Hello Goodbye, Toren C) begon zijn mediacarrière als redacteur van de quizklassieker die liefst dertig jaar lang door Driehuis werd gepresenteerd. Zijn tante, de vermaarde tv-maker en Per Seconde Wijzer-bedenker Ellen Blazer, werkte veelvuldig met Driehuis samen. ,,Hij bereidde zich altijd ongelooflijk goed voor, wilde over elke vraag alles weten en kwam bij mijn tante thuis om elke aflevering uitvoerig door te spreken.’’



Blazer stelde hem, jaren later, voor om een jeugdversie van het spelletje te lanceren. ,,De Kleine Wijzer deed hij heel bijzonder, met precies dezelfde toon. Jonge kandidaten even serieus nemen, zó moet je dus met kinderen omgaan. Dat zag en zie je nog steeds zelden gebeuren in andere jeugdprogramma’s.’’



Driehuis’ laatste woorden in zijn laatste (en 794ste!) aflevering van de quiz op 1 maart 2018: ‘Niets is blijvend’. Zelf was hij er overigens nog jaren mee doorgegaan. ,,De omroep heeft de behoefte een nieuwe generatie de kans te geven, zoals dat formeel klinkt. Dat snap ik ook best, maar als je het al 29 jaar presenteert is het wel wat zuur’’, aldus de presentator kort daarna in het programma Tijd voor MAX.