Kees Hulst te zien in boekverfilming Isa Hoes

Engel vertelt het verhaal van een verlegen 11-jarig meisje dat op een goede dag een magisch wensklokje vindt dat haar leven totaal verandert. Belangrijke rollen worden gespeeld door Isa Hoes, Barry Atsma en Liz Vergeer (Bumperkleef). Het is de eerste keer in twintig jaar dat Atsma en Hoes samen voor de camera staan.

De regie van Engel is in handen van Dennis Bots (Achtste-groepers Huilen Niet). Het eerste deel van de opnames is onlangs afgerond. De rest van de draaiperiode vindt plaats in april.