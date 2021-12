Kees Jansma vervangt Johan Derksen als voetbalanalyticus bij Veronica

Daarmee vervangt hij Johan Derksen die stopt met het analyseren van wedstrijden. ‘De Snor’ focust zich helemaal op het nieuwe dagelijkse praatprogramma VI Vandaag, dat hij met Wilfred Genee en René van der Gijp gaat maken op SBS 6. In dat programma schuiven allerlei gasten aan tafel, zoals Leonie ter Braak, Bram Moszkowicz, Fred Teeven, Chatilla van Grinsven, Sam Hagens en Wouter de Vries, de broer van Peter R. Özcan Akyol heeft toegezegd in januari van 2022 tweemaal te komen als gast. Ook Marcel van Roosmalen zou in beeld zijn om aan te schuiven.

De terugkeer van Kees Jansma is opvallend: de presentator maakte afgelopen zomer bij zijn toetreding tot de raad van commissarissen van FC Utrecht nog bekend van de tv te verdwijnen. Presentatrice Hélène Hendriks onthulde de ‘rentree’ van Jansma op Radio Veronica in De Veronica Inside Ochtendshow. ,,Ik zou dat eigenlijk vanavond bekendmaken, maar ach ja, ik kan dat nu wel doen”, zei Hendriks tegen presentator Jan Joost van Gangelen. ,,Tromgeroffel. Onze nieuwe analist is... ome Kees!”

Ze doelde daarmee op Jansma, die ook al een rolletje heeft in het door Hendriks gepresenteerde tv-programma The Bettle. ,,Ik ben er echt superblij mee. Het is natuurlijk een kanon in de voetballerij, een allesweter. Hij kan goed met Wim Kieft en hij weet heel veel. Belangrijkste van alles: hij vindt het ontzettend leuk en is enthousiast. Nou ja, wat wil je nog meer.”

Feyenoord, AZ en PSV spelen na de winterstop in de knock-outfase van de Conference League. Mogelijk komt ook Vitesse daarin uit, maar dat is afhankelijk van het resultaat bij de afgelaste wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennes.

