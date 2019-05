Kees Momma in ontroerende Youtube-video: ‘Ik ben bang dat ik iets te ver ben gegaan’

De redactrice die hem gezelschap houdt in het spannende uur voorafgaand aan de uitzending vraagt hem of hij weleens heeft geprobeerd om te daten. ,,Nee daar begin ik niet aan. Daar zit te veel risico aan. Het moet spontaan komen.’’



Bovendien heeft hij ‘veel andere belangrijke behoeftes’, voegt hij eraan toe, waaronder tekenen. ,,Dat is het allermooiste wat er is. Het maakt alle appjes en iPhones volstrekt overbodig.’’



Volgens hem is er in zijn nabije omgeving geen leuke vrouw te vinden. ,,Volstrekt niet, stijve massa, allemaal stijve harken. Contactarm, gevoelsarm. Het is heel moeizaam. Ik ben heel verdrietig dat er geen spontane mensen zijn die mij willen helpen. Die zijn er wel, maar wonen te ver van Velp, dat is het.’’