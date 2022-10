Kees van der Spek bedolven onder reacties: ‘Meer mensen met twijfels over zoektocht naar ouders’

recensie Televizier-Ring-win­naars Van der Laan en Woe ook in theater­voor­stel­ling heerlijk verwarrend en vilein

Televizier-Ring-winnaars Niels van der Laan en Jeroen Woe maken een boeiende voorstelling over Woe’s levensverhaal. Het begin van NG is fenomenaal, spijtig is het langdradige slot.

8 oktober