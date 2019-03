Keira Knightley: Ik speel in filmdrama The Aftermath eigenlijk een racist

Keira Knightley is geen type dat snel klaagt, maar op de set van haar film The Aftermath was het soms wel afzien voor de 33-jarige. ,,Veel scènes zijn in Praag tijdens de winter opgenomen, terwijl het daar bitter koud was. En als je dan nauwelijks nachtrust hebt genoten door je dochtertje dat maar niet wil slapen, dan sta je wel op de set te tollen op je benen.’’