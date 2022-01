Kelly Clarkson moet ex-man 900.000 euro betalen voor deel van ranch

Ongeloof over uitspraken John de Mol: ‘Dit is schadelijk voor slachtof­fers’

Hoofdschuddend hebben deskundigen de reactie van The Voice of Holland-bedenker John de Mol aangehoord: dat de slachtoffers die nu hun verhaal vertellen over de seksuele wangedragingen bij de talentenjacht ‘eerder aan de bel hadden moeten trekken’. ,,Vrouwen moeten helemaal niks.”

