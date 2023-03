Kelly McCreary vertrekt na negen seizoenen bij Grey's Anatomy

recensie Mannen zijn onbeholpen sukkels in ‘ernstige romkom’ All Inclusive

Wie zich na het zien van de poster en de trailer verheugt op een ongecompliceerde hap-slik-weg Costa-variant, komt van een koude kermis thuis. All Inclusive is vaak ernstig van toon en wil iets zinnigs zeggen over een huwelijk in zwaar weer. Met de nadruk op wíl.