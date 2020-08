Kelly Rowland heeft het gehad met de cancel-cultuur

INTERVIEW Corona treft bedrijf van André Rieu hard: ‘We verdienen sinds maart geen stuiver meer’

Als rasoptimist meent André Rieu (70) dat hij pas op de helft van zijn leven is. Corona treft zijn bedrijf hard, maar krijgt hem er niet onder. Een gesprek, thuis in Maastricht, over een ongewenste eikenboom, zijn Stradivarius en het Vrijthof.