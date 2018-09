Gigi, Bella en Kendall (het halfzusje van Kim Kardashian) vliegen deze weken van hot naar her voor de fashion weeks in Europa. De jonge vrouwen, goed voor bijna 160 miljoen volgers op Instagram, hadden even tijd om op bezoek te gaan bij familie van de Hadids in Kaatsheuvel. Gigi en Bella's moeder Yolanda Hadid is van oorsprong Nederlandse. Hun nichtje Lizzy van den Herik nam de catwalkkoninginnen mee naar de Efteling.