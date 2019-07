Kendall Jenner doet Bottle Cap Challenge op jetski: 17 miljoen views in 9 uur tijd

Het is deze zomer een uitdaging die vele sterren bezighoudt. Wie zijn Instagram feed bekijkt, wordt overspoeld met filmpjes van bekendheden die een dopje van een flesje af proberen te trappen. Het balletje begon te rollen door taekwondo-kampioen Farabi Davletshin, die op zijn Instagrampagina een filmpje deelde van de challenge. Via een spectaculaire ‘spinning kick’ wist hij de dop van een flesje los te schroeven en deze er af te trappen.



Niet veel later waagden ook sterren als John Mayer en Ellie Goulding zich aan de uitdaging. Ook Nederlandse sterren konden het niet laten om een filmpje te plaatsen waarop ze de strijd aangingen met een dopje. Zo plaatsten onder anderen danser Timor Steffens, schaatskampioen Kjeld Nuis en Qmusic-dj Domien Verschuuren een filmpje waarop ze de Bottle Cap Challenge doen.



Echter niet een van de filmpjes had zoveel impact als die van Kendall Jenner, niet geheel toevallig een telg uit de KarJenner-dynastie. De familie staat erom bekend uitstekend te weten wat werkt op social media. Toen ze uitgedaagd werd door Hailey Bieber - model en tevens vrouw van Justin Bieber - voor de Bottle Cap Challenge, besloot ze het ‘over de top’ aan te pakken. Met een jetski vaart ze op het filmpje richting een fles. Met een Super Slow-mo is te zien hoe ze met haar teen het dopje van de fles krijgt.