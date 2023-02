‘Kendall Jenner en Bad Bunny zijn aan het daten’

Kijkwijzer van komedie Fijn weekend aangepast vanwege seksscènes

De leeftijdsclassificatie van de komedie Fijn weekend is aangepast. De Kijkwijzer had een klacht ontvangen omdat er seks in de film zit en alcohol en sigaretten worden genuttigd. Daarom is de leeftijdkeuring verhoogd van 12 naar 14 jaar, meldt Kijkwijzer. De film heeft icoontjes gekregen voor seks, roken, alcoholgebruik, drugs en grof taalgebruik.