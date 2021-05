Kendall Jenner lanceert YouTube-serie over mentale gezondheid

In de serie, getiteld Open Minded, gaat 25-jarige Jenner in gesprek met diverse experts om beter te begrijpen wat haar paniekaanvallen precies inhouden. In de eerste aflevering, die sinds gisteren online is, vertelt ze onder meer hoe ze als 8-jarige al last kreeg van angstige gevoelens. ,,Ik voelde me wel eens kortademig. Als ik daar nu op terugblik, denk ik dat ik toen al last had van paniekgevoelens.”