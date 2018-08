Kendall Jenner 'zat er mentaal doorheen'

LeBron James gaat do­cu-se­rie over sport en politiek produceren

5:28 LeBron James is een van de uitvoerend producenten van de driedelige docu-serie Shut Up And Dribble, waarin de veranderende rol van atleten in het huidige politieke klimaat onder de loep genomen wordt. De show zal in oktober op de Amerikaanse zender Showtime te zien zijn, meldt Variety.