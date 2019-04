Kensington doet opnieuw twee keer Ziggo Dome

Kensington geeft op vrijdag 6 en zaterdag 7 december weer concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit kondigde de Utrechtse band, die vorig jaar de Ziggo Dome verruilde voor de Johan Cruijff ArenA, vandaag aan.

Eloi Youssef, Casper Starreveld, Niles Vandenberg en Jan Haker werken momenteel aan hun vijfde album in Canada. Het wordt de opvolger van het album Control, met daarop de singles Sorry, Do I Ever, Fiji, Slicer en Bridges. Het album werd drie keer platina.

Kensington gaf sinds 2015 al tien concerten in de Ziggo Dome, de laatste concertreeks in 2017 bestond uit vijf shows. Vrijdag begint de kaartverkoop voor de shows die Kenstington in december geeft.

Bekijk hier de uitvoering van het nummer Sorry in 2016 in de Ziggo Dome: