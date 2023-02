Kensington ‘kijkt lekker rond’ voor vervanger van leadzanger Eloi

,,We staan er heel open in”, zegt Starreveld op de vraag of er in de nabije toekomst wellicht een lid wordt toegevoegd aan de Utrechtse formatie. ,,We kijken wat er op ons afkomt”, gaat hij door. ,,We hebben een e-mailadres waar mensen op kunnen reageren. We hebben socials waar mensen ons een berichtje kunnen sturen”, zegt Starreveld met een lach. De afgelopen jaren heeft Starreveld samen met drummer Nils Vandenberg en basgitarist Jan Haker ‘heel veel muziek’ geschreven.

In november 2021 maakte Kensington bekend dat Youssef de band zou gaan verlaten. In september vorig jaar gaf de formatie, bekend van hits als Streets en Do I ever, de laatste show met Youssef als zanger.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: