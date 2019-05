Kensington na 2,5 jaar terug met nieuwe muziek

,,We zijn super excited om na 2,5 jaar eindelijk weer nieuwe muziek te kunnen laten horen" aldus frontman Eloi Youssef. ,,Bats is een danstrack met een diepere laag. Het gaat over het meenemen van oud zeer naar nieuwe relaties, met onbegrip en frustratie als gevolg. Bats luidt voor ons een nieuw hoofdstuk met een nieuw geluid in, en we voelden direct dat deze track onze eerste nieuwe single moest gaan worden."

Het is de eerste single van het nieuwe album, dat later dit jaar moet verschijnen. Voor de opnames van hun nieuwe plaat verbleven de mannen van Kensington afgelopen maanden in het Canadese Vancouver.