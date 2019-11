Kensington ook volgend jaar weer in de Ziggo Dome

Netflix koopt eerste bioscoop­zaal: iconisch theater in New York

13:53 Netflix heeft de 71 jaar oude Paris-bioscoop in New York overgenomen. Dat maakt de streamingsdienst vandaag bekend. Het is de eerste keer dat de on demand-gigant, die juist wordt verweten het klassieke bioscoopbezoek te bedreigen, een zaal met groot filmdoek aanschaft.