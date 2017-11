Kensington serveert visueel spektakel in Ziggo Dome

Hadewych Minis neemt Eritrees vluch­te­lin­gen­ge­zin in huis

20:02 Hadewych Minis hoopt dat haar eigen kinderen iets opsteken van de Nacht van de Vervanging, waarvoor ze vannacht een vluchteling in huis neemt. De actrice heeft voor het initiatief van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen een Eritrese vrouw en haar zesjarige dochter over de vloer. Voor Hadewych een uitgelezen kans om haar kinderen iets bij te brengen over naastenliefde.