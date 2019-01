Kersthit Home Alone wordt realityshow

In elke aflevering van Home Alone wonen vijf kinderen een lang weekend met elkaar onder één dak, waar ze leven als volwassenen. Van de wc schoonmaken tot boodschappen doen: ze moeten het allemaal zelf fiksen, meldt de zender. ,,Om papa of mama roepen heeft geen zin… die zijn er niet. Zelf doen, betekent echt alles zelf doen. Kunnen ze zichzelf redden? Of loopt de boel in de soep?”