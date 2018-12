Kerstkindje voor voormalig K3-zangeres Josje Huisman

De kersverse papa deelt op zijn Instagram een plaatje waarop het voetje van de kleine Kamari in de hand van zijn vader ligt. Josje is voorlopig nog stil op social media. De domineesdochter maakte in juli van het jaar zelf haar zwangerschap bekend . ,,Buikje! Zo blij’', liet ze via Instagram weten, op een foto met blauwgelakte nagels.

Josje viel vorig jaar zomer voor de charmes van de 27-jarige artdirector-producer Cle Gyimah. Josje en Cle vormen sinds anderhalf jaar een koppel. De Amsterdamse Cle heeft Ghanese roots en runt in Amsterdam zijn eigen bedrijf Very Rare Agency, dat video- en fotoreportages maakt. Ook is hij medeoprichter van het onlinelifestylemagazine BALLINNN’, dat zich vooral richt op mannen.



Josje was K3-zangeres van 2009 tot 2015. Een jaar later kwam ze met haar eigen boek, Dresscode Josje. Daarna stond ze op de planken in de Belgische musicalversie van Beauty and the Beast.