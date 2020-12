Kerstwonder voor Danny Vera: vader geworden van dochter Lavie

In juni maakte Vera werelkundig ‘na vier jaar wachten’ eindelijk vader te worden. Het geslacht van de kleine spruit werd geheim gehouden, wel lieten ze weten dat Escha rond de feestdagen was uitgerekend. Dat blijkt nu nauwkeurig te zijn uitgekiend.



‘Een kerstwonder, geboren op 25 december. Welkom in onze wereld klein meisje, Lavie Vey Vera’, schrijft de zanger, die dit jaar de Top 2000 aanvoert, vandaag op sociale media. ‘Moeder en dochter maken het goed.’



Vera kan rekenen op veel felicitaties onder het babynieuws. ‘Gefeliciteerd’ en ‘geniet ervan’, luiden enkele reacties.



Danny en Escha stapten in 2013 in het huwelijksbootje. Escha werkt als fotograaf, maar is ook de tourmanager van de zanger.