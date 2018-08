Het gesprek over de nieuwe ochtendshow is een half uur onderweg en Mattie Valk (33) huilt. Tranen van verdriet zijn het niet, de dj van Qmusic komt niet meer bij van het lachen. Zijn nieuwe partner in de ochtend, Marieke Elsinga (32), beschrijft naast hem op de ronde bank treffend hoe de twee onlangs in Australië de befaamde Sydney Harbour Bridge probeerden te beklimmen. Althans, hoe ze in onderling overleg probeerden te besluiten of ze de uitdaging zouden aangaan.