Kersverse ex-vriendin YouTuber Enzo Knol weer gelukkig in de liefde

Demira van der Zeeuw (21), sinds eind juni dit jaar de ex-vriendin van de populaire YouTuber Enzo Knol (25), heeft circa tweeënhalve maand na de breuk weer een nieuwe liefde. Op Instagram jubelt de blondine, die door het leven gaat als 'Dee', dat ze weer gelukkig is. Wie haar nieuwe vriend is, is nog onbekend.

Dee - 1,1 miljoen volgers op Instagram - wordt op het sociale medium zo ongeveer bedolven onder de gelukwensen. In korte tijd werd haar liefdesbekentenis getrakteerd op bijna 150.000 likes. Maar er zijn ook negatieve reacties waarin wordt gesteld dat haar verhouding waarschijnlijk al veel langer aan de gang is en reden was voor de breuk met de momenteel alleenstaande Enzo Knol.

Eind juni maakte Enzo (1,3 miljoen volgers op Instagram en bijna twee miljoen op filmkanaal YouTube) en Dee bekend na een moeilijke periode een punt achter hun relatie te hebben gezet. Sinds de breuk zingt al het gerucht rond dat Van der Zeeuw zou zijn vreemdgegaan in de slotfase van haar relatie met Knol. Onzin, zo reageerde ze recent. ,,Ik word helemaal gestoord van de beschuldigingen", aldus Dee. ,,Enzo en ik zijn uit elkaar gegaan omdat jeugdliefdes nou eenmaal niet altijd uitlopen op een perfect huwelijk, hoe graag je ook zou willen. Wij zijn gewoon twee mensen die nu voor hun eigen weg kiezen."

,,Dus nee, er is geen sprake van drama, gossip of leugens", vervolgde Dee. Volgens haar zijn zij en Enzo altijd transparant geweest. ,,Maar ik kies er nu voor om mijn privéleven op de achtergrond te houden. Het zou mij enorm helpen om rustig mijn leven te leiden in plaats van steeds op mijn hoede te zijn voor speculaties of insinuaties."

Hectische levens

In juni kwamen Enzo Knol (echte naam Enzo Erkelens) en Demira, die vijf jaar een relatie hadden, via Instagram een officiële verklaring, waarin ze benadrukken dat ze in hun vlogs niets zullen vertellen over de break up. ,,We hebben veel mooie dingen meegemaakt, maar in dit hectische leventje maak je ook mindere dingen mee. (...) Het is niet meer verliefd zijn, maar houden van'', lieten ze los over de reden van de relatiebreuk. En: ,,We zullen nu een eigen pad bewandelen.''

De twee waren vorig jaar ook al twee maanden uit elkaar, maar ze bleken toch niet zonder elkaar te kunnen. In december reageerden de miljoenen fans van het stel lyrisch op beter nieuws. ,,We waren niet meer samen en begonnen elkaar te missen. We wilden er rustig samen uitkomen, maar dat is door de druk van buitenaf best moeilijk. Nu voelen we ons weer supergoed'', concludeerde Demira. Enzo, glunderende in zijn vlog: ,,We waren solo Dee en solo Enzo, maar nu weer Dee en Enzo samen.''

Enzo Knol zaaide onlangs verwarring in een vlog waarin hij stelde stevige verkering te hebben met de 28-jarige actrice-zangeres Dionne Slagter die op het filmkanaal actief is onder de naam OnneDi. De twee hebben sinds kort de handen ineen geslagen en typeren die samenwerking als 'relatie'.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@dee) op 30 Aug 2018 om 8:36 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@enzoknol) op 16 Aug 2018 om 5:52 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@dee) op 6 Aug 2018 om 8:58 PDT