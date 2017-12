Kersverse moeder Rosanna wordt na geboorte zoontje Mikai man

Voor moeder (straks vader) Rosanna en moeder Louisa, die werd geboren als man Lowieke, is met de geboorte van Mikai een langgekoesterde droom uitgekomen. Volgens zender TLC, dat het realitykoppel al een tijd volgt, was de bevalling voor Rosanna in meerdere opzichten bijzonder. Vooral omdat de kersverse moeder heeft besloten na de geboorte van haar zoon te gaan voor een geslachtsveranderende operatie. ,,Dat maakte de bevalling absoluut niet standaard en extra emotioneel'', laat TLC namens de ouders weten.



De baby werd verwekt met hulp van een anonieme zaaddonor. Louisa, die de navelstreng doorknipte, is al officieel vrouw. ,,Je hebt het goed gedaan'', zei ze liefdevol tegen de net bevallen Rosanna. In tranen, terwijl Rosanna hun zoontje op de borst koesterde: ,,Dit is onze zoon Mikai.''



TLC heeft de zwangerschap van het Limburgse liefdeskoppel - dat al zeventien jaar samen is - op de voet gevolgd, inclusief de geboorte van Mikai, en binnenkort wordt dat uitgezonden in de documentaire Louisa & Rosanna, de babyspecial. In de reeks komen de persoonlijke, soms lastige afwegingen van Louisa en Rosanna voorbij, maar ook grappige momenten. TLC: ,,Voor de komst van de baby moest natuurlijk van alles geregeld worden en de keuzes die daarbij komen kijken, leveren hilarische dialogen op. Welke kleur heeft bijvoorbeeld de babykamer gekregen? En is de keuze gevallen op een blingblinggeboortekaartje zoals Louisa graag wilde, of is Rosanna daar niet in mee gegaan?''.