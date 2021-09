Khalid & Sophie dreigt met 372.000 kijkers uit kijkcijferlijst te vallen

Khalid & Sophie is de vervanger van De Vooravond . Dat programma maakte vorig jaar september een betere start. In de eerste week keken tussen de 1,3 miljoen en 811.000 mensen naar de show van Renze Klamer en Fidan Ekiz.

VanVelzen

Het nieuwe seizoen van de AVROTROS-hit Beste Zangers is gisteren begonnen met bijna 1,2 miljoen kijkers. Het NPO 1-programma, waarin bekende zangers elkaars repertoire zingen, was daarmee op het NOS Journaal van 20.00 uur na het best bekeken programma van de dag. Beste Zangers, waarin VanVelzen de hoofdgast was, had op primetime hevige concurrentie van de commerciële zenders. Gelijktijdig was op RTL 4 Expeditie Robinson goed voor bijna 1,1 miljoen kijkers terwijl 952.000 mensen afstemden op Chateau Meiland op SBS6. Martien Meiland vindt het tijd dat Erica weer een leuke man ontmoet.