Khloé Kardashian bevallen van dochter, maar waar is Tristan?

Het is onbekend of Khloés vriend Tristan Thompson bij de bevalling aanwezig was. Het stel maakt een tumultueuze tijd door nadat bekend werd dat de basketballer een affaire zou hebben met een barvrouw uit New York. Hij werd, terwijl Khloé hoogzwanger thuis zat, met haar gespot in een hotel.

Vorige maand maakten Khloé en Tristan bekend dat ze een meisje zouden krijgen. De zwangerschap verliep voor de Kardashian-telg niet makkelijk. In een aflevering van Keeping Up With The kardashians vertelde het zusje van Kim Kardashian dat ze bijna niet kon lopen en zich continu misselijk voelde nadat ze progesteron-supplementen had geslikt aan het begin van haar zwangerschap. Hoe het meisje heet, is nog niet bekend.