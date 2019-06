Kijk- en luistertips: Jack Ryan is méér dan zomaar een actieheld

Madonna onder vuur vanwege wapenvideo: ‘Dit kun je de slachtof­fers niet aandoen’

27 juni De controversiële nieuwe videoclip van Queen of Pop Madonna heeft voor behoorlijk wat ophef gezorgd. In de video, die gisteren verscheen, is expliciet te zien hoe een groep jongeren uitgaat in een nachtclub en daar wordt doodgeschoten. Een overlever van de schietpartij in de Amerikaanse homo-nachtclub Pulse in Orlando noemt de clip ‘traumatisch'.