Kijkcijferbaas: Oproep in DWDD aan tv-kijkers met kastje heeft effect gehad

Om te beginnen: klopt de bewering van Ebbinge dat u hem een standje heeft gegeven voor zijn oproep aan mensen met een kijkcijferkastje.

,,Ik heb zelf niet gesproken met Diederik, maar ik heb bij de NTR aangegeven dat het niet de bedoeling is dat omroepen zich rechtstreeks richten tot panelleden. We proberen het onderzoek ze goed mogelijk te doen en als iedereen dit gaat doen, wordt het wat lastiger. We doen het onderzoek niet voor onszelf, ook voor de NTR. Daarom heb ik het even gevraagd. Ik heb ook gezegd dat ik de aandacht voor kijkcijfers heel leuk vind, maar die oproep had achterwege gelaten mogen worden.”