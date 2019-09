Kijkcijferboost Beau dankzij senioren, kijkers gunnen hem meer

De onthulling van de winnaar van The Voice Senior heeft de latenightshow van Beau van Erven Dorens een flinke kijkcijferboost gegeven. Het RTL4-programma dat Beau vanaf januari om en om met Jinek gaat presenteren, trok gisteren 853.000 kijkers, goed voor een plekje bij de tien best bekeken tv-programma’s. Kijkers tonen op sociale media sympathie voor Beau en hopen dat de kijkcijfers nog verder gaan groeien. ,,Hij heeft recht op beter.”

Gisteravond heette Beau zijn nieuwe collega Jinek alvast hartelijk welkom met een smoelenboek, om haar kennis te laten maken met ‘de vele gezichten van RTL’. Hij maakte ook de winnaar bekend van The Voice Senior dat voorafgaand aan de talkshow werd uitgezonden.

Gehalveerd

Vorig jaar gebeurde dat in RTL Late Night met Twan Huys. Die uitzending trok destijds echter véél meer kijkers. Zo'n 1,7 miljoen mensen zagen toen hoe de 69-jarige Jimi uit Vught de wedstrijd won.

Het was Van Erven Dorens deze maand nog nauwelijks gelukt om met zijn talkshow een plek te bemachtigen in de kijkcijfer top 25. Alleen bij de start, begin deze maand, waren er 650.000 kijkers. Een week later was dat aantal bijna gehalveerd.

Andere kijkcijfers

De talentenjacht voor senioren staat met ruim 1,2 miljoen kijkers op de tweede plaats in de kijkcijferlijst. Daarmee staat de talentenjacht voor senioren op de tweede plek in de kijkcijferlijst. Het aantal kijkers voor de finale is minder dan vorig jaar, toen iets meer dan 2 miljoen mensen keken.

Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20.00 uur (1,7 miljoen). Flikken Rotterdam maakt de top drie met ruim 1 miljoen kijkers compleet.

Laatste Jinek

De 41-jarige Eva Jinek heeft bij RTL een contract voor vier jaar getekend. Beau en Eva nemen ieder een aantal maanden van het jaar de presentatie voor hun rekening. Vrijdag is de laatste Jinek op NPO 1.