Kijkcijferrecord voor We Zijn Er Bijna!: ruim 2 miljoen kijkers

Het is inmiddels het negende seizoen van We Zijn Er Bijna!, maar de kijker kan maar geen genoeg krijgen van het programma waarin Martine van Os op pad gaat met een groep seniore kampeerders. Deze reeks trekt de ‘bejaardensoap’ door de Balkan. In de laatste aflevering staat de groep in het noorden van Albanië op een camping aan een groot meer, vlakbij de stad Shkodër.



Het is pas de tweede keer in de negen seizoenen dat het programma loopt dat de grens van twee miljoen kijkers wordt doorbroken. De aflevering van gisteren trok nóg net iets meer kijkers dan een episode uit 2016 en daarmee is het een kijkcijferrecord voor het programma. Destijds vertelde presentatrice Van Os al perplex te staan van het aantal belangstellenden.



Het was sowieso een goede avond voor NPO 1 en Omroep Max. Max Vakantieman scoorde bijna 1,6 miljoen en Denkend aan Holland met Heel Holland Bakt-gezichten André van Duin en Janny van der Heijden noteerde ook nog eens ruim 1,5 miljoen nieuwsgierigen. Daarmee bezit de omroep plek één, drie en vier in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. De top 3 wordt gecompleteerd met het Achtuurjournaal, dat door 1,9 miljoen kijkers werd bekeken.