Kijkcijfers Alles is muziek storten in: nog 269.000 belangstellenden over

De magere cijfers kondigden zich enigszins aan voor Alles is muziek. Met 569.000 kijkers had de eerste aflevering al een weinig hoopgevend begin, maar daarna volgde er ook een lading aan negatieve kritieken. Zo schreef Angela de Jong in haar column: ‘Het beeld van Irene Moors, Jeroen van Koningsbrugge en Jeangu Macrooy die op een sjoelbak trommelden en krampachtig deden alsof ze zichzelf enorm vermaakten, kwam zaterdag met stip op 1 binnen in de lijst met gênantste tv-momenten aller tijden.’



Met 269.000 kijkers is Alles is muziek nu een kijkcijferflop te noemen. Pijnlijk ook voor zenderbaas Peter van der Vorst die de zaterdagse talkshow schrapte vanwege lage cijfers. Humberto Tan zat de laatste weken echter geregeld ruim boven de 500.000 belangstellenden. De show van Marieke Elsinga zou oorspronkelijk op donderdag uitgezonden worden, maar door problemen met de montage werd die verplaatst naar de zaterdagavond. Op de donderdag scoort Better than ever voorlopig ook erg matig.



Sowieso werd er weinig tv gekeken. Ook Freeks Saturday Night Safari op NPO 1 deed het niet goed met 541.000 kijkers en SBS 6 wist met de Alleskunner (576.000) en Marble Mania (472.000) ook geen groot publiek aan te boren. Wat scoorde dan wel? Even tot hier (1,5 miljoen) was het enige programma naast het Achtuurjournaal en Studio Sport Eredivisie dat door de magische één miljoen-grens heen ging. Op RTL 4 had Make up your mind voorafgaand aan Alles is muziek met 930.000 kijkers ook een prima score.