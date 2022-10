Kijkcijfers: Gouden Televizier-Ring Gala legt het nipt af tegen het Journaal

AD Media podcast Angela de Jong: ‘Ongelofe­lijk dat dit in 2022 nog een nationale rel is!’

Natuurlijk zoomt het vaste mediapanel in op de nieuwe dramaserie van Linda de Mol over het wel en wee rond de talkshow Five live, waarin in aflevering één een tv-columniste - die wel heel erg aan Angela de Jong doet denken - een lichtbak op haar hoofd krijgt en zwaargewond in het ziekenhuis belandt. Daarom zit Angela tijdens de opname van deze podcast uit voorzorg in haar eigen televisiekelder(*). De kritieken op de dramaserie zijn niet mals.

4 oktober