Kijkcijfers Ladies Night dalen, nieuw diepterecord

Na 25 jaar ‘net onder de top’ van het Nederland­se cabaret

7:03 Zonder enige artistieke opleiding wonnen drie leden van de Weesper basketbalvereniging WVGV 25 jaar geleden het Cameretten Festival. Niet Schieten! treedt nog steeds op, vanavond gaat hun nieuwe voorstelling in première in het theater waar een van de leden inmiddels directeur is.